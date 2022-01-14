В России заявили о ликвидации крупной хакерской группы, атаковавшей компанию Apple и правительство Техаса

В России заявили о ликвидации крупной хакерской группы, атаковавшей компанию Apple и правительство Техаса

Российская ФСБ произвела задержание хакеров по требованию "компетентных органов США".

В ФСБ России заявили о прекращении деятельности преступного сообщества REvil — одной из самых активных кибербанд в мире, совершившей несколько крупных атак, в том числе на Apple и правительство Техаса.

Об этом в пятницу, 14 января, сообщают российские СМИ, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ России.

В ФСБ подчеркнули, что основанием для розыскных мер "послужило обращение компетентных органов США, которые сообщили о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств".

Также читайте Хакеры добрались и к супермаркетам: в Британии сеть магазинов испытала серьезную кибератаку

Задержания и обыски участников хакерской группировки происходили по 25 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской, Московской и Липецкой областях. Всего задержаны 14 человек.

В ходе обысков изъято более 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тысяч, €500 тысяч, а также компьютерную технику, использовавшиеся для совершения преступлений криптогаманцы, автомобили премиум-класса, приобретенные на средства, полученные преступным путем.

Задержанным членам группировки REvil предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот денежных средств платежей).

В российской спецслужбе сообщили, что преступное сообщество прекратило существование, его информационная инфраструктура нейтрализована. "Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", — подчеркнули в ФСБ.

Напомним, в пятницу, 14 января, на сайты государственных органов была совершена самая мощная за последние четыре года хакерская атака. В результате действий злоумышленников пострадало около 70 сайтов. В исследовании Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности говорится, что атаку совершили с территории Российской Федерации.

Читайте также: