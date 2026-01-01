В России заявили о массированной атаке дронов на Москву: что известно

Атака на Россию / © ТСН.ua

В ночь на 1 января 2026 года российские власти сообщили об атаке беспилотников на Москву.

По утверждению российской стороны, силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ якобы уничтожили несколько БПЛА, направлявшихся в сторону столицы.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, ПВО якобы сбило по меньшей мере несколько беспилотников, а атака была «отбита». На местах падения обломков, по его словам, работают специалисты экстренных служб.

Российский мэр не уточнил, есть ли пострадавшие или повреждения инфраструктуры. Другие официальные детали относительно последствий атаки пока не обнародованы.

Информация поступает исключительно из официальных источников и требует независимого подтверждения.

Напомним, что ранее масштабный блекаут произошел в Подмосковье. Наибольшие перебои с электричеством фиксировались в населенных пунктах Жуковского, Литкаринского и Раменского городских округов, расположенных к юго-востоку от Москвы. Там не работало уличное освещение, светофоры и мобильная связь.