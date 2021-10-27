В России заявили о новом рекорде по смертности от коронавируса

В России заявили о новом рекорде по смертности от коронавируса

Суточный прирост смертей от коронавируса в РФ превысил 1,1 тыс.

В России от осложнений COVID-19 умерли еще 1 123 пациента. Это самый высокий суточный прирост связанных с коронавирусом летальных исходов в стране с начала пандемии.

Об этом в среду, 27 октября, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что больше всего смертей зафиксировали в Москве (91 умерший), Санкт-Петербурге (74 умерших) и Краснодарском крае (42 умерших).

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Кроме того, среди россиян зафиксировали 36 582 новых случаев заболевания COVID-19. "Второй день в РФ наблюдается относительное снижение суточной заболеваемости: накануне выявлено 36 582 заражения, 26 октября — 36 446 эпизодов", — говорится в материале.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Москве (5 789 случаев), Санкт-Петербурге (2 913 случаев) и Московской области (2 670 случаев).

Ранее сообщалось, что граждане Российской Федерации массово едут в Республику Сербию, чтобы получить прививку одобренными мировым сообществом вакцинами от COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Коронавирус в Украине: новый антирекорд - в больницы попали почти шесть тысяч пациентов

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