В России заявили о новой атаке на аэродром "Шайковка": подробности

Россияне заявили о новой атаке на военный аэродром "Шайковка" в Калужской области и традиционно обвинили Украину.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Российские СМП заявили о якобы сбитии украинского дрона.

"ВСУ атаковали стратегический аэродром "Шайковка в Калужской области. Безуспешно – по нашей информации, украинский дрон-камикадзе перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28", — говорится в сообщении.

Как пишет Mash, это уже третья атака на аэродром "Шайковка" с начала полномасштабного вторжения России. Первая попытка якобы была в октябре 2022 года, а вторая – в августе 2023-го.

Военное руководство Украины пока не комментировало заявление россиян.

Напомним, 23 августа власти РФ заявили об атаке беспилотников и сбитии дронов вблизи села Шайковка, недалеко от военного аэродрома.

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