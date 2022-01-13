В России заявили о подготовке к выводу "миротворцев" из Казахстана

В России заявили о подготовке к выводу "миротворцев" из Казахстана

В настоящее время военные ОДКБ передают силовикам Казахстана охрану ключевых объектов страны.

В Минобороны России в четверг, 13 января, заявили о подготовке вывода сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана.

Об этом пишет российский " Интерфакс ".

"Подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республике Казахстан, выполнившие поставленные задачи, приступают к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты Военно-транспортной авиации ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации", — сообщили в Министерстве обороны России.

Как отмечают в Москве, военные ОДКБ передают силовикам Казахстана охрану ключевых объектов страны.

"В соответствии с разработанным командованием коллективными миротворческими силами ОДКБ и минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны", — заявили российские военные.

В России отмечают, что возвращение военных ОДКБ в свои страны будет организовано во взаимодействии с казахской стороной.

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за цены на газ. Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился к ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

6 января стало известно, что в Казахстан отправлены миротворцы от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Россия для переправки своих военных сформировала воздушную группировку из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.

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