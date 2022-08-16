В России заявили о подрыве линий электропередач у Курской АЭС: им привидились "украинские диверсанты"

Спецслужба государства-террористики обвинила в этом как обычно "украинских диверсантов".

Об этом сообщает российское издание "Дождь".

По данным ФСБ, 4, 9 и 12 августа было якобы подорвано шесть опор ЛЭП, ведущих к Курской АЭС. Таким образом, без электроснабжения остались жители области, социальная и транспортная инфраструктура. Россияне, захватившие Запорожскую АЭС и обстреливающие ее, заявили, что из-за этого якобы произошло нарушение функционирования АЭС в России.

Во всем российская ФСБ обвинила "украинских диверсантов". Там уже заявили, что разыскивают их.

Напомним, во вторник утром, 16 августа, в поселке Азовское, что в Джанкойском районе оккупированного Крыма, раздались взрывы в воинской части российских оккупантов. Сначала в Министерстве обороны России назвали взрывы "инцидентом", произошедшим в результате простого возгорания на территории площадки временного хранения боеприпасов. Впрочем, впоследствии детонацию боеприпасов в оборонном ведомстве РФ назвали диверсией.

Читайте также: