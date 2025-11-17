В России заявили о "покушении" на Шойгу на кладбище: кого обвинили

Сергей Шойгу / © Associated Press

В России якобы предотвратили «покушение» на бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу на одном из кладбищ Москвы.

Об этом сообщили российские государственные СМИ.

Как утверждают российские спецслужбы, организаторы покушения якобы завербовали группу исполнителей, в состав которой, по их версии, входили: двое россиян-наркоманов, мигрант из Центральной Азии, мужчина из Киева.

По версии спецслужб РФ, исполнители установили скрытое оборудование — камеру в вазе для цветов на могиле родственников Шойгу. Целью, вероятно, было отслеживать его визиты на кладбище для последующего покушения.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза и бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что россияне должны добровольно и с радостью переселяться в Сибирь, вспомнив времена Российской империи и Советского Союза.

Недавно российского президента Владимира Путина предупредили, что из-за демографического кризиса государство-агрессорка к концу десятилетия потеряет миллионы рабочих рук.