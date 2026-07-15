В России заявили о полной боевой готовности морских ядерных сил: есть ли повод для паники

Николай Патрушев / © Associated Press

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Помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев заявил, что морские стратегические ядерные силы России "находятся в полной боевой готовности". После этого в сети появились сообщения, что Россия перевела свои ядерные силы на повышенный уровень готовности.

Однако из слов Патрушева этого не следует.

"Морские стратегические ядерные силы России находятся в полной боевой готовности", - сказал он.

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Патрушев не заявлял об изменении статуса этих сил или их переводе на новый уровень боевой готовности. Поэтому сообщения о якобы готовящейся России к применению ядерного оружия не соответствуют содержанию его заявления.

Помощник Путина также заявил, что российский Военно-морской флот продолжает выполнять задачи в разных районах Мирового океана.

По его словам, угрозы, которые российское руководство считает потенциальными, учли в стратегии развития ВМФ РФ и в проекте государственной программы кораблестроения до 2050 года.

Как сообщалось, РФ шпионила за ядерными базами НАТО в Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландах. Для этого россияне запускали дроны со своих гражданских судов так называемого теневого флота. По данным аналитиков, разведка страны-агрессорки, вероятно, под руководством ГРУ действовала со «значительной безнаказанностью», обнаружив стратегические пробелы в оборонных системах Альянса.

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