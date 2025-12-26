ТСН в социальных сетях

В России заявили о приближении "разрешения конфликта в Украине": детали заявления

По словам Рябкова, Киев и его европейские союзники пытаются торпедировать соглашение.

Сергей Рябков

Сергей Рябков / © Associated Press

В МИД страны-агрессорки сделали заявление о перспективах завершения боевых действий. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков утверждает, что стороны «по-настоящему приблизились» к разрешению конфликта.

Об этом пишут рос СМИ.

Представитель российского МИД назвал текущую дату знаковой для переговорного процесса.

«Я думаю, что 25 декабря 25-го останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на уговор», — заявил Рябков в разговоре с пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Несмотря на риторику о приближении мира, российский дипломат не упустил случая обвинить Киев и западных партнеров в нежелании договариваться. Рябков утверждает, что Украина и ее европейские союзники якобы пытаются сорвать процесс.

По его версии, Киев и «не нацеленные на договоренности спонсоры в Европе» пока «удвоили усилия для того, чтобы ее (договоренность — ред.) торпедировать».

В то же время, когда речь зашла о конкретных сроках подписания возможных соглашений или прекращении огня, Рябков уклонился от прямого ответа.

Он подчеркнул, что ставить конкретные даты урегулирования «некорректно», и никаких четких терминов он называть не будет.

Напомним, переговорный процесс по завершению войны в Украине вышел на решающую стадию. 28 декабря президент США Дональд Трамп должен принять президента Украины Владимира Зеленского во Мар-а-Лаго во Флориде, где стороны планируют обсудить финальную версию мирного плана.

По данным Axios, сам факт этой встречи свидетельствует о значительном прогрессе, ведь ранее Трамп соглашался на личные переговоры только при близости реального соглашения.

