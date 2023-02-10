Количество родившихся в России сокращается с 2015 года.

По итогам 2022 года численность населения России уменьшилась более чем на полмиллиона человек. Кроме того, что число умерших преобладает над числом родившихся, в РФ фиксируют минимальное количество новорожденных с 2000 года.

Такие данные приводит Росстат, передают пропагандистские СМИ.

"По итогам 2022 года естественная убыль населения России, то есть превышение числа умерших над числом рожденных, составило 599,6 тыс человек. Результат оказался на 42,5% ниже спадов по итогам пандемического 2021 года, установившей абсолютный рекорд за новейшую историю страны и достигло 1,04 млн человек", — отмечают пропагандисты.

Согласно данным Росстата, с 2022 года ускорилось падение рождаемости. По сравнению с 2020-2021 годами количество рождений снизилось на 6,9%, ( 1,306 млн человек), став минимальным с 2000 года. Интересно, что количество родившихся в России сокращается с 2015 года.

Напомним, в архиве Роскомнадзора обнаружили перечень слов и образов, оскорбительных для Путина.

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