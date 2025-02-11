Татьяна Москалькова заявила о надежде на решение вопроса с открытием гуманитарного коридора.

Россия работает с Украиной относительно открытия гуманитарного коридора для жителей приграничных районов Курской области, захваченных ВСУ.

Об этом заявила российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, сообщают средства массовой пропаганды РФ.

По словам Москальковой, есть надежда на решение вопроса с открытием гуманитарного коридора для выхода жителей из захваченной украинскими войсками части Курщины.

Напомним, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук еще в августе 2024 года заявила, что для гражданских будет возможность эвакуироваться с Курщины.

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Верещук также сообщала, что Россия не запрашивала гуманитарный коридор для эвакуации жителей региона и не обращалась ни к Украине, ни к Красному Кресту.

А в сентябре 2024 года в ВСУ информировали, что Россия отказывается предоставить гуманитарный коридор для эвакуации граждан из Курской области.