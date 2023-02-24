В России заявили о "существенных прилетах" и показали фото разрушений

Сегодня, 24 февраля, в селе Попово-Лежачие Глушковского района Курской области РФ прогремели звуки взрывов. Как утверждают местные власти, был "серьезный обстрел", в результате которого никто не пострадал.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, осколками иссечены 9 домовладений, есть частичное обрушение, разбитые окна, сломанные заборы.

В одном из домов произошел пожар, а в здании местного сельсовета выбило стекла.

Село осталось без энергоснабжения.

Напомним, 15 февраля в Белгородской области российская ПВО сбила свою же ракету. Сначала губернатор области Вячеслав Гладков заявил об успешном сбитии ракеты, но не уточнил, что это была российская ракета. Но уже через два часа оказалось, что сбили ракету х35/х59, стоящую исключительно на вооружении окупантов. "То есть россияне сбили атакующую Белгород ракету россиян. А потом будут говорить, что сами себя не обстреливают", — прокомментировал тогда событие советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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