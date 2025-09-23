Молдова / © Associated Press

Служба внешней разведки России утверждает, что страны НАТО вроде бы готовят военную активность в приграничных с Молдовой регионах.

Об этом пишут российские СМИ.

По данным ведомства, концентрация подразделений в Румынии якобы направлена на "устрашение Приднестровья" и возможную поддержку действий в Одесской области.

Российское ведомство сообщает, что часть военных из Франции и Великобритании якобы уже находятся в Одессе. По данным СВР, такие сценарии отрабатывались во время учений НАТО в Румынии и могут быть реализованы после парламентских выборов в Молдове 28 сентября.

В ведомстве добавляют, что НАТО будто бы планирует заставить молдавских граждан "согласиться с решениями европейских органов власти", если результаты голосования окажутся противоречивыми.

Ранее президент Молдовы Майя Санду предупредила, что Россия пытается повлиять на воскресные парламентские выборы путем подкупа голосов, дезинформационных кампаний и насильственных провокаций.

Она подчеркнула, что в случае победы пророссийских сил Молдова может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область.