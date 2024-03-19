В России заявили о защите своих НПЗ от дронов: украинская разведка прокомментировала

Андрей Юсов отметил, что такое заявление россияне сделали для успокоения возмущения в обществе.

Россияне планируют защищать свои нефтегазовые объекты от атак дронов, а именно для "прикрытия" объектов там должны установить системы защиты типа "Панцирь".

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на цитату директора департамента развития газовой промышленности Министерства энергетики РФ Артема Верхова.

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Национальной гвардии России, над прикрытием объектов, над установкой, соответственно, систем защиты типа "Панцирь"", — сказал он.

Между тем представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что заявление сделали для успокоения возмущения в обществе и распыления бюджетных средств, поскольку комплексы "Панцирь" уже давно находятся на местах.

"Принципиально на ситуацию данные заявления не повлияют, на предприятиях кафиров, которые используются в военных целях, проблемы будут продолжаться", — сказал он в комментарии "Украинской правде".

Напомним, в России с начала 2024 года беспилотники уже 15 раз атаковали 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах страны.

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