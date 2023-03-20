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В России заявили об "атаке беспилотников": неизвестные дроны упали под Москвой и у Белгорода

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
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В России заявили об "атаке беспилотников": неизвестные дроны упали под Москвой и у Белгорода

Фото: пропаганда РФ

Россияне заявляют об атаках неизвестных дронов.

В России заявили о якобы падении "неизвестных беспилотников". Один из дронов упал возле Москвы, другой – в Белгородской области.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Один из дронов россияне сбили возле населенного пункта Щелково, что под Москвой. Судя по виду он – из пенопласта и не нес на себе никакой взрывчатки. На дроне есть надпись на русском языке: "Летающая лаборатория".

Фото: пропаганда РФ / ©
Фото: пропаганда РФ

Другой дрон обнаружили возле ЛЭП в Белгородской области. Никаких опознавательных знаков на нем нет, однако россияне уже успели заявить, что он "иностранный".

Напомним, упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области.

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Дата публикации
Просмотры
405
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