В России заявили об "атаке беспилотников": неизвестные дроны упали под Москвой и у Белгорода

В России заявили о якобы падении "неизвестных беспилотников". Один из дронов упал возле Москвы, другой – в Белгородской области.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Один из дронов россияне сбили возле населенного пункта Щелково, что под Москвой. Судя по виду он – из пенопласта и не нес на себе никакой взрывчатки. На дроне есть надпись на русском языке: "Летающая лаборатория".

Фото: пропаганда РФ

Другой дрон обнаружили возле ЛЭП в Белгородской области. Никаких опознавательных знаков на нем нет, однако россияне уже успели заявить, что он "иностранный".

Напомним, упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области.

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