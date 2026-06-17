В России заявили об атаке дронов на Москву: якобы сбиты 10 беспилотников

Москва / © Associated Press

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В России заявили об очередной атаке беспилотников на столицу: по словам мэра Москвы , силы ПВО Минобороны РФ якобы перехватили десять дронов, летевших в направлении города.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская противовоздушная оборона сбила десять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы. По его словам, на местах падения обломков уже работают экстренные службы.

Информация о пострадавших или разрушение пока не обнародована. Также не уточняется, откуда именно были запущены дроны.

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В последние месяцы Москва и другие регионы РФ все чаще сообщают об атаках беспилотников на фоне войны, которую Россия продолжает вести против Украины.

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Напомним, 16 июня в Москве, всего в 15 км от Кремля, вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне после успешной атаки украинских дронов.

Удар, организованный Силами беспилотных систем совместно с СБУ и ГУР, стал ответом на атаку по Киево-Печерской лавре. Командующий СБС Роберт Бровди «Мадяр» назвал эту операцию «экономикой возмездия» .

В результате атаки поражена установка ЭЛОУ АВТ-6, которая является «сердцем» предприятия и отвечает за первичную переработку нефти. Поэтому работа завода, который обеспечивает около 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизеле, может быть полностью приостановлена или критически ограничена.

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Хотя мэр города Сергей Собянин заявил о сбитии 25 дронов и лишь незначительных повреждений, эксперты прогнозируют углубление топливного кризиса.

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