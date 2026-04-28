В России заявили об атаке на НПЗ в Туапсе: вспыхнули резервуары с горючим

Взрывы в России

Реклама

В российском Туапсе Краснодарского края во время вероятной атаки беспилотников загорелось по меньшей мере два резервуара на нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

По их данным, город оказался под массированной атакой дронов. В Сети также распространяются видео, на которых зафиксирован момент попадания и последующий пожар на территории предприятия.

Реклама

Официальной информации от российской власти о причинах возгорания, масштабах разрушений и возможных пострадавших пока нет.

Информация уточняется.

Напомним, что Туапсе дважды подвергся атакам за последние четыре дня. Были повреждены объекты Туапсинского НПЗ и портовая инфраструктура. Пожар, возникший на заводе после второго удара, до сих пор не ликвидирован. Дым из района виден даже в отдаленных населенных пунктах вдоль Черноморского побережья.

К слову, по данным президента Владимира Зеленского, благодаря «дальнобойным санкциям» Украина только за март нанесла российскому нефтяному сектору ущерб в 2,3 млрд дол. Кампания продолжается и в апреле. Глава государства подчеркнул, что Украина и дальше будет развивать дальнобойные возможности для ослабления экономического и военного потенциала РФ.

Реклама

Новости партнеров