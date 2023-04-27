В России заявили об исторических правах на север Казахстана: Токаев остро отреагировал

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что пресекать попытки сепаратизма. Мол, стране не нужны чужие информационные войны и идеологические споры. Призывы Токаева сделаны на фоне заявлений российских пропагандистов о том, что север Казахстана – "исторические земли" России.

Об этом сообщает Central Asia.

По словам президента Казахстана, провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет "жестко прекращать в рамках закона".

"Каждый гражданин нашей страны должен осознавать ответственность за свои слова и действия. Нельзя поддаваться эмоциям, "вестись" на повестку вражды и ненависти. Чужие информационные войны и идеологические споры нам не нужны", — отметил он.

Токаев подчеркнул, что в публичном поле заметно увеличилось количество всевозможных фальсификаций, фейков и деструктивных публикаций, но большинство таких авторов "не имеют ничего общего с Казахстаном, пытаясь посеять семена раздора в обществе, действуя при этом из-за границы". Впрочем, в конце концов, подобные инциденты могут привести к тяжелым последствиям.

Заявление пропагандистов об "исторических землях" РФ

Российский пропагандист Дмитрий Стешин заявил, что якобы Российская Федерация имеет право на земли на севере Казахстана, потому что подарила их в 1991 году. Более того, по его словам, "ситуация в Украине четко отражается на Казахстан".

"Там (в Казахстане – Ред.) тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли. Это промышленный край. Это города, которые строили наши предки. Почему мы их подарили в 1991-м? на основании чего?", — высказался пропагандист Стешин.

Как сообщалось, румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску отреагировал на регулярные упреки заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о "распределении территории Украины" между соседними странами. Заявления приспешника диктатора Путина о территориальных претензиях Бухареста к Киеву – "слабая" пропаганда, заявил Ауреску.

Читайте также: