В России заявили об "обстреле" Курской области: есть разрушения (фото)

Повреждены более 10 домов, автомобиль и не только.

В Курской области России 13 июня заявили о якобы обстрелах, в результате которых повреждены дома, авто и коммуникации.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Старовойт заявил об утреннем "обстреле" поселков Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. В этом губернатор обвинил Украину.

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Так, в Теткино повреждены девять домов, два из них загорелись. Нарушены газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Обошлось без пострадавших.

В поселке Глушково повреждены несколько домов.

Старовойт отметил, что обстрел продолжается.

В Курской области заявили об "обстреле" 13 июня/Фото: Telegram-канал губернатора Романа Старовойта

В Курской области заявили об "обстреле" 13 июня/Фото: Telegram-канал губернатора Романа Старовойта

В Курской области заявили об "обстреле" 13 июня/Фото: Telegram-канал губернатора Романа Старовойта

"Бавовна", взрывы и другие инциденты в России

В России дальше происходят всевозможные инциденты, как вот "бавовна", пожары на заводах и атаки неизвестными дронами. Если учесть предыдущие несколько дней, то в российском Воронеже 9 июня неизвестный беспилотник врезался в многоэтажку, в результате чего було двое пострадавших и повреждения.

В ночь на 11 июня в Калужской области раздался взрыв: сообщалось о падении неизвестного беспилотника.

В тот же день в Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на заводе "Ростсельмаш" — крупнейшем в РФ производителе сельхозтехники. Местные заявили, что перед этим были слышны два взрыва и звуки пролета беспилотника.

Днем 11 июня в Минобороны РФ заявили о якобы попытке Украины нанести удары шестью морскими дронами по кораблю "Приазовье" Черноморского флота. В ведомстве уверяли, что атака отбита.

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