В России заявили об обстреле в Брянской области: есть пострадавшие (фото, видео)

Есть пострадавшие.
В четверг, 14 апреля, в России сообщили об обстреле пограничного пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на ФСБ.
Там заявили, что обстрел якобы был произведен с территории Украины. Пострадавших нет.
Фото и видео последствий обстрела опубликовали местные жители в Сети. Они утверждают, что снаряды попали также в соседний поселок Климово.
По словам губернатора области Александра Богомаза, повреждены два дома. Есть пострадавшие.
Напомним, в России может начаться партизанская война, которая перекроет железнодорожное сообщение с Украиной. А это усложнит доставку вооружения для оккупантов.
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