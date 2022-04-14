В России заявили об обстреле в Брянской области: есть пострадавшие (фото, видео)

В России заявили об обстреле в Брянской области: есть пострадавшие (фото, видео)

Есть пострадавшие.

В четверг, 14 апреля, в России сообщили об обстреле пограничного пункта пропуска "Новые Юрковичи" в Климовском районе Брянской области.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на ФСБ.

Там заявили, что обстрел якобы был произведен с территории Украины. Пострадавших нет.

Фото и видео последствий обстрела опубликовали местные жители в Сети. Они утверждают, что снаряды попали также в соседний поселок Климово.

По словам губернатора области Александра Богомаза, повреждены два дома. Есть пострадавшие.

Напомним, в России может начаться партизанская война, которая перекроет железнодорожное сообщение с Украиной. А это усложнит доставку вооружения для оккупантов.

Фото из открытых источников

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