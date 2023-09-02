В России заявили об очередном обстреле Белгородской области – есть жертва

Губернатор Белгородской области заявил об атаке одного из сел.

Россия в очередной раз обвинила Украину в обстреле Белгородской области – на этот раз под ударом оказался поселок Уразово Валуйского городского округа, в результате чего якобы погиб местный мужчина.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, один из снарядов якобы попал по частному жилому дому – мужчина получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Еще двое жителей тоже пострадали. У мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины – осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины.

По словам Гладкова, повреждено около 20 домовладений.

Напомним, в Санкт-Петербурге разгорелся масштабный пожар (видео).

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