В России заявили об "украинском следе" в гибели генерала Москалика: подробности

МИД России утверждают, что к его гибели могут быть причастны украинские спецслужбы / © Getty Images

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что к гибели генерала Ярослава Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы.

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщают российские СМИ.

По ее словам, Москалик якобы был знаком украинской разведке еще со времени своего участия в минской контактной группе и в переговорах в «нормандском формате», которые касались урегулирования ситуации на Донбассе.

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«Этот человек хорошо был известен киевскому режиму. Не исключаем участие украинских спецслужб в ликвидации Москалика», — цитируют Захарову кремлевские медиа.

Официального подтверждения этих обвинений на уровне российских стражей порядка или ФСБ пока не поступало.

Напомним, в подмосковном городе Балашиха 25 апреля взорвался автомобиль, в результате чего погиб один из ключевых генералов армии России — Ярослав Москалик. Взрывом Москалика отбросило на несколько метров.