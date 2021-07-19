В России заявили об успешном испытании корабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Во время испытаний также были подтверждены тактико-технические характеристики "Циркона".

В Белом море фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели, которая была расположена на побережье Баренцева моря.

Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в министерстве, пишет " РБК ".

Так, на видео, предоставленном Минобороны, можно увидеть, как "Адмирал Горшков" запускает "Циркон", а также траекторию полета ракеты.

"По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на дальность более 350 км", — отметили в ведомстве.

Во время испытаний также были подтверждены тактико-технические характеристики "Циркона". Так, скорость полета ракеты составляет более 8300 км/ч (около 7 Махов).

Напомним, что в прошлом году во время парада в честь дня Военно-морских сил России президент РФ Владимир Путин анонсировал появление гиперзвукового оружия для российских военных. По его словам, оно не будет иметь аналогов в мире.

А новую российскую крылатую ракету с ядерным реактором "Буревестник" испытывали пять раз и во всех случаях испытания потерпели неудачу. Несмотря на это американская разведка ожидает, что к 2025 году ее поставят на вооружение.

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