В России заявляют, что газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца 2021-го

Сертификация продлится до 2022 года.
В России заявляют, что газопровод "Северный поток-2"будет готов к концу 2021 года.
Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, пишут росСМИ.
Впрочем, процесс сертификации газопровода будет завершен только в средине 2022 года.
"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", – сказал Новак.
В свою очередь, в "Газпроме" сообщали, что планируют до конца декабря заполнить газом вторую нить газопровода. Первую - заполнили два месяца назад – в октябре.
Как сообщалось, сенатор-республиканец Тед Круз достиг от большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока-2". Согласно договоренностям, голосование пройдет уже в 2022 году, до 14 января.
Между тем, в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены.
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