В России заявляют, что газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца 2021-го

В России заявляют, что газопровод "Северный поток-2" будет готов к работе до конца 2021-го

Сертификация продлится до 2022 года.

В России заявляют, что газопровод "Северный поток-2"будет готов к концу 2021 года.

Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак, пишут росСМИ.

Впрочем, процесс сертификации газопровода будет завершен только в средине 2022 года.

"Процесс сертификации "Северного потока-2" может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе до конца этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года", – сказал Новак.

В свою очередь, в "Газпроме" сообщали, что планируют до конца декабря заполнить газом вторую нить газопровода. Первую - заполнили два месяца назад – в октябре.

Как сообщалось, сенатор-республиканец Тед Круз достиг от большинства в сенате США организации голосования по его предложениям о дополнительных санкциях против "Северного потока-2". Согласно договоренностям, голосование пройдет уже в 2022 году, до 14 января.

Между тем, в Германии отложили еще на полгода сертификацию "Северного потока-2". По словам главы Федерального сетевого агентства Германии Йохена Хоманна, регулятор до сих пор не получил необходимые документы от оператора. Процесс сертификации возобновят, когда требования будут выполнены.

Читайте также: