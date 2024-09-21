В России заявляют об атаке 101 беспилотника: в каких регионах произошли мощные взрывы

В частности, было громко на складе боеприпасов в Краснодарском крае.

В России заявляют о массированной атаке беспилотников в ночь на 21 сентября. В частности, в Краснодарском крае из-за атаки загорелись склады с боеприпасами.

Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края и Минобороны РФ.

Российское ведомство заявляет, что якобы их ПВО в течение ночи удалось сбить 101 беспилотник: 54 – над территорией Брянской области, 18 – в Краснодарском крае, 5 – над Калужской областью и по 3 беспилотника над территориями Тверской и Белгородской областей, Курской областями и временно аннексированным Крымом. Также отмечается, что 16 БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

Росмедиа пишут, что в Тихорецком районе Краснодарского края раздался взрыв на складе боеприпасов. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, два беспилотника, атаковавших объект, сбили силы противовоздушной обороны и РЭБ. Пожар и детонация начались якобы "из-за падения обломков".

Отмечается, что из поселков возле которых произошел пожар, объявили эвакуацию населения. На месте работают оперативные и специальные службы, ликвидируют возгорание. Власти информируют, что якобы пострадавших нет.

Как сообщали РосСМИ, этой ночью произошел новый удар беспилотников по Торопцу Тверской области РФ. Жители Торопца и ближайших населённых пунктов слышат взрывы.

СМИ показали новые спутниковые снимки последствий удара по складу в Торопце

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