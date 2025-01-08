В России заявляют об атаке дронов на семь областей: что известно

Есть информация о пожаре на нефтебазе Энгельса.

В России заявляют, что якобы ночью против 8 января над семи областями и акваторией Азовского моря были сбиты 32 беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны страны-агрессора.

Отмечается, что якобы 11 БпЛА российская ПВО уничтожила над территорией Саратовской области, по четыре дрона – над территориями Курской и Ростовской областей, по три – над Белгородской и Брянской областями, два – над Краснодарским краем, один – над Волгоградской областью и четыре – Азовского моря.

В свою очередь, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что якобы обломки сбитых беспилотников повредили производственное предприятие. На месте вспыхнул пожар.

Местные жители также сообщают о пожаре на нефтебазе Энгельса. Недалеко от города расположена российская авиабаза, где базируются бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которыми армия РФ атакует Украину.

Как сообщалось, в эту ночь российский город Энгельс атаковали БпЛА. Произошел пожар в районе местной нефтебазы.

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