В России заявляют об атаке на нефтебазу в Усть-Лабинске и работе ПВО в Тульской области (фото, видео)

Атака на Россию / © из соцсетей

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В Краснодарском крае РФ ночью сообщали об атаке беспилотников на нефтебазу в Усть-Лабинске. Тем временем в Тульской области, в том числе в районе Узловой, раздавались взрывы и работали силы противовоздушной обороны из-за угрозы дроновой атаки.

По данным российских Telegram-каналов и местных жителей, в Усть-Лабинске был зафиксирован пожар на территории нефтебазы. В сети распространяются многочисленные видеозаписи и дым над промышленной зоной города. Местные паблики также публикуют кадры момента атаки и последствий попаданий. Официальной информации о масштабах повреждений нет.

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

© из соцсетей

В то же время в Тульской области РФ объявили опасность атаки беспилотников. Жители Узловой сообщали о серии взрывов и работе систем ПВО. По предварительным данным, русские военные пытались перехватить воздушные цели в небе над регионом. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

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Российские власти традиционно не раскрывают детали по поводу возможных последствий ударов по объектам топливно-энергетической инфраструктуры. В то же время, атаки беспилотников на нефтебазы и логистические объекты в тыловых регионах РФ в последнее время происходят регулярно.

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