В России заявляют об "обстреле" села в Курской области

В России заявляют об "обстреле" села в Курской области

В государстве-агрессоре России заявляют об "обстрелах" пограничного с Украиной села.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о якобы обстреле российского села Алексеевка в Глушковском районе.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, "обстрел" из крупнокалиберного оружия произошел 17 мая около 05:00. Повреждены три частных дома, припаркованный автомобиль возле одного из них, а также помещение школы. Пострадавших нет.

Фото: Фото из открытых источников

Как сообщалось, в Кремле заявляют, что с территории соседней Украины вроде бы неоднократно обстреливали российскую Белгородскую область. Мол, в результате обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель. Кроме того, несколько человек пострадали. Поэтому в РФ хотят укреплять границу с Украиной.

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