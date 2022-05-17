В России заявляют об "обстреле" села в Курской области

В государстве-агрессоре России заявляют об "обстрелах" пограничного с Украиной села.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о якобы обстреле российского села Алексеевка в Глушковском районе.
Об этом он написал в своем Telegram.
По его словам, "обстрел" из крупнокалиберного оружия произошел 17 мая около 05:00. Повреждены три частных дома, припаркованный автомобиль возле одного из них, а также помещение школы. Пострадавших нет.
Как сообщалось, в Кремле заявляют, что с территории соседней Украины вроде бы неоднократно обстреливали российскую Белгородскую область. Мол, в результате обстрелов якобы со стороны Украины погиб мирный житель. Кроме того, несколько человек пострадали. Поэтому в РФ хотят укреплять границу с Украиной.
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