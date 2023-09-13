В России "зек-вагнеровец" вернулся с войны против Украины и снова жестоко убил женщину

В России осужденный за убийство 34-летний "зек" записался в ЧВК "Вагнер" и уехал на войну против Украины. После возвращения с фронта он снова убил женщину.

Об этом сообщает российское издание "Медуза".

Известно, что 34-летний оккупант Сергей Руденко в 2018 году был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство своей сожительницы. Однако когда началась война, он вступил в ЧВК "Вагнер". В апреле 2023 года наемник вернулся с фронта в Ростов-на-Дону. Там он хотел арендовать квартиру.

Во время осмотра он поссорился с владелицей жилья из-за стоимости аренды. Оккупант жестоко избил россиянку и задушил ее шнуром. После убийства его задержали. Его снова приговорили к 11 с половиной годам лишения свободы.

Напомним, в России оккупант вернулся с войны и изнасиловал 10-летнюю падчерицу на глазах у жены.

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