В России продолжаются попытки преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую в результате введенных международных санкций. Впрочем, деятельность российских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усугубляют кризисные явления.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, об этом говорится в письме от имени АО "Тюменский аккумуляторный завод" в адрес "замруководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям" Сергея Собянина.

"Санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США, несомненно, усложнили нашу работу, поскольку часть материалов и запчастей на оборудование, не производимые в РФ, мы закупали за границей. Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков... Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций", — говорится в документе.

Речь идет о тотальной некомпетентности государственного регулятора. "Благодаря" внесенным изменениям производство не может получить достаточное сырье для продолжения производства. К тому же разрушена система утилизации опасных отходов, в результате чего организаторы схемы "загадят кислотой большие территории".

В результате такой "борьбы с экономическими санкциями" предполагается отток производства в Китай.

Напомним, оккупантов, которые убивают граждан Украины и уничтожают ее инфраструктуру, награждают медалями для ветеранов Второй мировой войны.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Украина запускает глобальную инициативу United24

Читайте также: