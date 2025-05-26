В России жалуются на атаку дронов: в ряде аэропортов ввели ограничения

Беспилотник / © Associated Press

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В России вечером, 25 мая, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах из-за атаки БПЛА.

Об этом идет речь в сообщении российских средств массовой пропаганды.

Сообщается об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Ярославля.

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Также ранее ограничения были введены в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

Кроме того, местные жители сообщают об атаке промышленных объектов в Елабуге и Туле.

Ранее сообщалось, что российская пропаганда распространила вымысел о «геройском полете» президента РФ Владимира Путина в Курскую область во время атаки украинских беспилотников, якобы «в эпицентре отражения масштабной атаки».

Мы ранее информировали, что в России атакован важный завод российского ВПК — «Энергия» в городе Елец Липецкой области. По состоянию на данный момент, после атаки завод приостанавливает работу.

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