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В России жалуются на атаку дронов: в ряде аэропортов ввели ограничения
Сообщается об атаке БПЛА сразу на несколько регионов РФ.
В России вечером, 25 мая, были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких аэропортах из-за атаки БПЛА.
Об этом идет речь в сообщении российских средств массовой пропаганды.
Сообщается об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Ярославля.
Также ранее ограничения были введены в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
Кроме того, местные жители сообщают об атаке промышленных объектов в Елабуге и Туле.
Ранее сообщалось, что российская пропаганда распространила вымысел о «геройском полете» президента РФ Владимира Путина в Курскую область во время атаки украинских беспилотников, якобы «в эпицентре отражения масштабной атаки».
Мы ранее информировали, что в России атакован важный завод российского ВПК — «Энергия» в городе Елец Липецкой области. По состоянию на данный момент, после атаки завод приостанавливает работу.