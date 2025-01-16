В России жалуются на массированную атаку дронов на ряд регионов

Сообщается о многочисленных взрывах и работе ПВО.

В России заявили о массированной атаке украинских ударных беспилотников на ряд регионов.

Российские средства массовой пропаганды пишут, что серия взрывов прогремела в районе города Котовск, что в Тамбовской области, а также о движении беспилотников в сторону порохового завода, расположенного возле населенного пункта Кузьмино-Гать.

Кроме того, сообщается о фиксации беспилотников над Воронежем, в Орловской, Белгородской, Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму.

Местные жители сообщают о работе ПВО, а также о многочисленных взрывах.

Напомним, ранее сообщалось, что во время масштабной атаки дронов на Россию загорелась нефтебаза в Воронежской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Татарстане возникла паника из-за атаки беспилотников.

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