В России жалуются о массированной атаке дронов: сообщается о самой большой атаке на Москву

Дрон Лютый / © скриншот с видео

В России заявили о масштабной атаке украинских беспилотников, которая якобы продолжалась в течение дня и затронула несколько регионов страны, в том числе Московский.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

По данным министерства обороны РФ, с 11:00 до 21:00 по московскому времени (с 10:00 до 20:00 по киевскому) российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 280 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как утверждают в российском оборонном ведомстве, дроны вроде бы сбивали над территориями Брянской, Калужской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Курской областей, а также над Краснодарским краем и Московским регионом.

По данным минобороны РФ, среди них было 47 беспилотников, якобы летевших в направлении Москвы.

Российские пропагандисты сообщили, что из-за атаки вводились ограничения на работу московских аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 15 беспилотников, якобы направлявшихся в столицу России.

Российская пропаганда утверждает, что эта атака стала самой большой на Москву с начала года — по их подсчетам, в течение суток российская ПВО якобы сбила 65 дронов.

