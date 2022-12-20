В России – "жарко": Курская область – под обстрелом (фото)

Теперь россиян извещают sms-сообщения об обстрелах или других чрезвычайных ситуациях.

Российские пропагандисты заявляют об обстреле села в Суджанском районе, в результате чего возникли серьезные разрушения жилых домов.

Об этом сообщают кремлевские пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора области Романа Старовойта.

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В России традиционно в обстреле обвиняют украинские силы. Так, губернатор Курской области жалуется, что снаряды упали в селе Махновка и повлекли за собой разрушения. Интересно, что местные теперь сообщаются sms-сообщениями об обстрелах.

"Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке оказываем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем", — говорится в сообщении российского чиновника.

ФОТО: Роман Старовойт/Telegram

ФОТО: Роман Старовойт/Telegram

Россия 20 декабря пылает и взрывается

В Шебекино Белгородской области России вспыхнул мощный пожар на энергетическом объекте, в результате чего город полностью обесточен, также нет воды. Местные власти подтвердили, что из-за "обстрела" возникли проблемы с электроснабжением. Губернатор Белгородской области Гладков утверждает, что без света остается одна треть жителей города.

Это не единственный пожар в России за 20 декабря. Также между селами Калинино и Ямбахтино Вурнарского района Чувашии раздался мощный взрыв. Российские СМИ сообщили о взрыве на газопроводе, там якобы произошла утечка газа. После этого начался масштабный пожар.

Кроме того, в Брянской области энергетический объект атаковал неизвестный дрон. Местные власти заявили, что есть разрушение административного здания. Также поврежден авто.

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