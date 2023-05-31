В России жена оккупанта занялась сексом с другим "ради своего мужа": что произошло (фото)

Женщина занималась сексом с "офицером" РФ, потому что якобы пообещал ей спасти оккупанта из плена.

В России жена оккупанта занималась сексом с другим, чтобы "освободить своего мужа из украинского плена". Также супруга захватчика заплатила ему 40 тыс. рублей.

Об этом пишет пропагандистский телеграмм-канал Baza.

Россиянка, отправившая своего мужа убивать украинцев, воспитывает троих детей. Ее муж-захватчик попал в Украине в плен.

Тогда она познакомилась с "офицером армии РФ". Он предложил женщине вызволить оккупанта из плена. За это он попросил 50 тысяч рублей и секс с супругой захватчика. Деньги "офицер" якобы должен был потратить на вертолет, которым он похитил бы оккупанта из Украины.

Жена захватчика отдала ему 40 тысяч рублей и в конце концов занялась с ним сексом. После этого парочка продолжила свое общение.

Жена оккупанта занималась сексом с другим, чтобы спасти своего мужа. / Фото: t.me/bazabazon

Однако недавно "офицера" укусила змея и его госпитализировали в реанимацию. Тогда жена оккупанта начала общаться с его родственниками, заявившими, что муж не имеет никакого отношения к оккупационной армии. После этого россиянка обратилась в полицию и заявила, что ее якобы изнасиловали.

Напомним, мародеры-оккупанты украли часы у мертвого товарища.

Также в Харьковской области оккупант убил 36-летнюю женщину, за которой ухаживал.

Читайте также: