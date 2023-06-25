В России жена убила мужа-"вагнеровца" в день бунта Пригожина: боялись, что за ним придут

Под Волгоградом в России жена во время восстания вожака боевиков Пригожина зарезала своего мужа-"вагнеровца". Супруги россиян паниковали, что из-за бунта за боевиком могут прийти спецслужбы и начали выпивать.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Террорист ЧВК "Вагнер" 24 июня начал паниковать из-за восстания Пригожина, он боялся, что его задержат. Поэтому он и его жена во время ужина решили "снять стресс" алкоголем.

После попойки боевик "Вагнера" стал агрессивным и начал приставать к жене. Россиянка решила не терпеть побоев, схватилась за нож и порезала мужчину. От полученных травм российский террорист истек кровью и скончался.

По данным пропагандистов, "вагнеровец" воевал против Украины и весной 2023 вернулся с фронта.

Напомним, в ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны.

Однако после того, как его боевики были в 200 километрах от Москви, Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

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