В России жене оккупанта подарили вместо дров — билеты в цирк: у нее дома нет ваной

В России жене оккупанта, который воюет против Украины, вместо дров местные власти привезли два билета в цирк.

В российском городе Карачаево-Черкессии жене оккупанта вместо дров привезли два билета в цирк. Интересно, что дома у нее нет ни душа, ни ванной. Моется семья в бане.

Об этом пишут в российских телеграммах каналах.

Как отмечается, супруга оккупанта, которая живет вместе с двумя инвалидами первой группы и 10-летним ребенком, получила вместо обещанных дров — два билета на цирковое представление. Интересно то, что у женщины дома нет ванной, поэтому ей для того, чтобы помыться, нужно растапливать баню.

“Председатель сельсовета Сергей Корнев, подаривший Никифоряк вместо дров билеты в цирк, по словам сельчанки, сказал, что “дров, возможно, и не будет”. При этом глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов неоднократно отмечал, что помощь семьям мобилизованных — "приоритетное направление действий региональных властей", — пишет телеграмм-канал.

Напомним, что в российском городе Балашиха под Москвой нашли мертвыми мать и ее 3-летнюю дочь, которые год назад уехали из Луганска.

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