В России женщин призывали думать не об образовании и карьере, а рожать как можно раньше

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что женщинам из школы нужно рассказывать о необходимости рожать.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что проблема россиянок заключается в том, что они думают об образовании и карьере вместо того, а только потом думают о рождении детей.

Об этом он заявил на пленарном заседании Государственной Думы РФ, передает The Insider.

Он заявил, что россиянки должны думать не об образовании и карьере, а рожать как можно раньше.

"У меня сформировалось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, выстроить карьеру, а только потом думать о деторождении. В результате возникает немало проблем. Женщина должна понимать, что чем раньше она родит, тем лучше", — отметил российский министр.

Он заявил, что откладывать рождение детей на потом это "порочная практика", которая может привести к прерыванию беременностей и бесплодия.

Мурашко уверен, что россиянкам нужно постоянно говорить о том, ранняя беременность это "хорошо для здоровья, карьеры и детей". Он добавил, что женщинам нужно рассказывать о необходимости раннего деторождения, начиная "со школьной скамьи".

Напомним, ранее сообщалось, что на войне в Украине Россия все чаще пытается использовать заключенных женщин.

Кроме того, мы ранее информировали, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова улетела на отдых на Мальдивы, где решила высказать все, что думает о россиянках.

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