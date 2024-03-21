В России женщина отсудила в больнице 350 тысяч рублей из-за "сгоревшей" спины: детали инцидента

Сначала пострадавшая не испытывала проблемы.
У жительницы российской Тюмени во время операции "сгорела" спина. За это она отсудила 350 тысяч рублей в больнице.
Об этом пишет телеграмм-канал Baza.
Как это произошло
Женщина лечилась в Западно-Сибирском центре федерального медико-биологического агентства. Во время самой операции она ничего не почувствовала, потому что находилась под анестезией. Впрочем, впоследствии пациентка проснулась и почувствовала жжение на спине. Медсестра успокоила ее и отправила домой. Уже там в зеркале девушка увидела под лопаткой приклеенную повязку, а под ней черную сгоревшую плоть.
"Женщину снова положили в больницу, где теперь лечили ожог. Сначала она не могла спать на спине и поднимать руку из-за сильной боли. В результате пациентка решила подать на врачей в суд – она пригласила 3 млн рублей, но в результате получила 350 тысяч (больница) обжаловала решение суда)", – отмечается в сообщении.
По результатам экспертизы ожог стал следствием электротравмы, потому что на операционном столе был нейтральный электрод.
Ранее речь шла о том, что пациент второй раз отважился на трансплантацию почки свиньи.
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