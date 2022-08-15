В России женщина погибла в деревянном туалете: конструкцию сбил поезд

В городе Асбест Свердловской области РФ поезд наехал на деревянный туалет.

В тот момент в туалете находилась 49-летняя женщина: от полученных травм россиянка погибла.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Инцидент произошел на станции "Фабрика 6" на территории местного завода. Тепловоз с 21 вагонами двигался по станции. Внезапно один из вагонов сошел с рельсов и врезался в деревянный туалет, которым пользовались работники завода.

Как оказалось, в тот момент в туалете находилась 49-летняя работница предприятия. Она погибла на месте.

На заводе инцидент подтвердили. Там сообщили, что женщина проработала на предприятии около 30 лет. Продолжается расследование.

Напомним, в Одесской области оккупанты нанесли авиаудар по пляжном туалете.

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