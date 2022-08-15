В России женщина погибла в деревянном туалете: конструкцию сбил поезд

В городе Асбест Свердловской области РФ поезд наехал на деревянный туалет.
В тот момент в туалете находилась 49-летняя женщина: от полученных травм россиянка погибла.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.
Инцидент произошел на станции "Фабрика 6" на территории местного завода. Тепловоз с 21 вагонами двигался по станции. Внезапно один из вагонов сошел с рельсов и врезался в деревянный туалет, которым пользовались работники завода.
Как оказалось, в тот момент в туалете находилась 49-летняя работница предприятия. Она погибла на месте.
На заводе инцидент подтвердили. Там сообщили, что женщина проработала на предприятии около 30 лет. Продолжается расследование.
Напомним, в Одесской области оккупанты нанесли авиаудар по пляжном туалете.
Читайте также:
- Сильный ветер не дает погасить: в РФ у границы с Украиной бурлит пожар, огонь подобрался к домам
- На территории Донбасса погиб российский чиновник, приехавший помогать оккупантам
- Россиянин продал свой автомат, патроны и 12 гранат: в Белгородской области РФ оккупанты торгуют оружием