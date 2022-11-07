В России женщина пыталась сжечь военкомат с помощью "коктейлей Молотова"

Одна из бутылок упала на автомобиль военного комиссара.
В городе Ангарск Иркутской области РФ женщина пыталась сжечь местный военкомат. Она забросала здание "коктейлями Молотова", однако ни один из них не загорелся.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.
Женщина пришла в помещение военкомата с тремя "коктейлями Молотова". Две бутылки она бросила в здание, третью – в автомобиль местного военного комиссара. Однако ни одна из бутылок так и не загорелась.
Россиянку задержали, ей 60-70 лет. Причины нападения на военкомат устанавливают российские полицейские.
Поджоги военкоматов в РФ
В России с начала полномасштабной войны против Украины периодически пытаются сжечь военные комиссариаты.
В частности, в конце августа в Тверской области РФ пытались поджечь военкомат, работник которого агитировал идти убивать украинцев. Военнослужащие также пытались сжечь военкоматы в городе Волгоград, а также Рязанской и Ростовской областях.
Также в городе Щелково Московской области в ночь на 16 октября в здании военкомата произошел пожар. В помещение неизвестный бросил зажигательную смесь.
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