В России женщина сломала позвоночник школьнику, который толкнул ее сына из-за брани (видео)

В России, в Московской области, мать 9-летнего мальчика избила другого ребенка и сломала ему позвоночник из-за того, что та толкнула его сына на детской площадке.

Об этом сообщил и обнародовал видео SHOT.

На кадрах видно, как женщина избивает беззащитного мальчика, заламывая ему руки.

Россиянка разозлилась и сломала мальчику позвоночник из-за того, что тот толкнул ее сына с горки.

Инцидент произошел на детской площадке. 9-летний мальчик – сын нападающей – стал ругаться. Старшему школьнику это не понравилось, и он толкнул сквернослова с горки.

Обиженный ребенок побежал жаловаться матери. Но вместе со старшим 17-летним сыном пришли на площадку и устроили потасовку. Пострадавший школьник находится в больнице.

Накануне, в самолете "Аэрофлот", следовавшем из Ставрополя в Москву, агрессивная женщина пыталась оленей попасть в кабину пилотов и искусала бортпроводников.

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