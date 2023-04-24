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В России женщина топором разгромила строительный магазин (видео)

В России женщина топором разгромила строительный магазин (видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
484
Время на прочтение
1 мин
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В России женщина топором разгромила строительный магазин (видео)

Россиянка разгромила топором строительный магазин в Тверской области/Скриншот с видео

Разъяренная россиянка еще и швырнула топором в работницу магазина.

В Тверской области России женщина с помощью топора устроила разгром в магазине со стройматериалами.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash.

Согласно сообщению, инцидент произошел в городе Ржеве. Неизвестная женщина в шапке-ушанке и очках от солнца сначала устроила словесную перепалку с продавщицей магазина.

В какой-то момент разъяренная "клиентка" начала хватать товары на прилавке и швырять ими в работницу магазина, а также обзывать ее. Злоумышленница схватила топор и разгромила витрины и компьютерную технику, а затем бросила топором в направлении продавщицы.

Пока не известно, что так разозлило женщину, и пострадала ли работница магазина. Ее разыскивают правоохранители.

Внимание! Не видео присутствует ненормативная лексика (18+)

Напомним, россиянка устроила истерику со слезами и плеванием на борту самолета из Бангкока в Москву, после того как выпила алкоголь и приняла какие-то таблетки. Женщина также восклицала "Слава Украине!"

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Дата публикации
Просмотры
484
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