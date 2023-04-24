В России женщина топором разгромила строительный магазин (видео)

Разъяренная россиянка еще и швырнула топором в работницу магазина.
В Тверской области России женщина с помощью топора устроила разгром в магазине со стройматериалами.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash.
Согласно сообщению, инцидент произошел в городе Ржеве. Неизвестная женщина в шапке-ушанке и очках от солнца сначала устроила словесную перепалку с продавщицей магазина.
В какой-то момент разъяренная "клиентка" начала хватать товары на прилавке и швырять ими в работницу магазина, а также обзывать ее. Злоумышленница схватила топор и разгромила витрины и компьютерную технику, а затем бросила топором в направлении продавщицы.
Пока не известно, что так разозлило женщину, и пострадала ли работница магазина. Ее разыскивают правоохранители.
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Напомним, россиянка устроила истерику со слезами и плеванием на борту самолета из Бангкока в Москву, после того как выпила алкоголь и приняла какие-то таблетки. Женщина также восклицала "Слава Украине!"
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