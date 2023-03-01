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В России женщина в центре города, чтобы не замерзнуть, разбирала на дрова дом и погибла

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
719
Время на прочтение
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В России женщина в центре города, чтобы не замерзнуть, разбирала на дрова дом и погибла

Фото: пропагандисты РФ

Россияне разбирали аварийный дом, чтобы согреться.

В центре Красноярска в России 36-летняя женщина разбирала на дрова аварийный дом и погибла.

Об этом пишет российский телеграмм-канал Baza.

Женщина вместе с мужчиной пришла в центр Красноярска, где находился аварийный дом. Пара его разбирала на дрова, чтобы таким образом согреться дома. Внезапно помещение обрушилось и россиянка погибла на месте происшествия. У нее остались муж и двое детей.

Известно, что здание было признано аварийным еще в 2015 году, однако власти не спешили его сносить.

Отметим, что российская пропаганда еще с ноября 2022 года радовалась тому, что из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре нашего государства "украинцы замерзнут зимой". Также регулярно транслировались нарративы о "замерзшей Европе".

Напомним, в Белгородской области РФ переселяют жителей приграничных районов.

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Дата публикации
Просмотры
719
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