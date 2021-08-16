После операции кесарева сечения женщина выкинула из окна роддома чужого ребенка

После операции кесарева сечения женщина выкинула из окна роддома чужого ребенка

По информации СМИ, некоторое время женщина лечилась в психоневрологическом диспансере.

В российском Стерлитамаке 29-летняя женщина выбросила из окна роддома чужого новорожденного ребенка. Младенец от полученных травм умер на месте.

Как сообщает Telegram-канал Baza, некоторое время женщина лечилась в психоневрологическом диспансере.

Тогда врачи выписали ее, выдав справку, что никакой опасности для окружающих она не несёт.

"Спустя пару часов после операции кесарева сечения одна из рожениц молча подошла к кроватке с новорожденным чужой женщины, взяла его на руки и выкинула из окна третьего этажа", — говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ее ребенка изолировали.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выбросил из окна своего двухлетнего сына.

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