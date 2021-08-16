После операции кесарева сечения женщина выкинула из окна роддома чужого ребенка

По информации СМИ, некоторое время женщина лечилась в психоневрологическом диспансере.
В российском Стерлитамаке 29-летняя женщина выбросила из окна роддома чужого новорожденного ребенка. Младенец от полученных травм умер на месте.
Как сообщает Telegram-канал Baza, некоторое время женщина лечилась в психоневрологическом диспансере.
Тогда врачи выписали ее, выдав справку, что никакой опасности для окружающих она не несёт.
"Спустя пару часов после операции кесарева сечения одна из рожениц молча подошла к кроватке с новорожденным чужой женщины, взяла его на руки и выкинула из окна третьего этажа", — говорится в сообщении.
Сейчас подозреваемой проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ее ребенка изолировали.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выбросил из окна своего двухлетнего сына.