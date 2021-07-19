В России женщину с ребенком не пустили в храм и облили грязной водой

Она хотела поставить свечи за упокой и помолиться.
В России жительница Ростова-на-Дону хотела сходить в церковь с ребенком, но ее не пустили.
Об этом пишет "360tv.ru".
Она пришла с годовалым ребенком, который лежал в коляске. Однако в храм ее не пустили.
Мать хотела поставить свечи за упокой и помолиться. Но на нее накинулись две женщины.
"Меня не пустили! На меня накинулись две женщины. Сказав взять на руки ребенка. Все ничего, но ребенок спал. Когда я спускалась она, взяла ведро и вылила прямо на нас! Подскажите это сейчас нормально?" — обратилась она к людям в соцсетях.
Основным аргументом того, что женщину облили водой, стали колеса коляски, на которые якобы налипла грязь.
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