В России женщину убил кусок льда с крыши: на этом для усопшей все не закончилось (видео)

Ледяная глыба упала прямо на голову женщины, проходившей у дома.

В пятницу, 24 марта, в российском городе Перми с крыши многоэтажки упала огромная ледяная глыба. В это время там проходила пожилая женщина.

Как сообщает местный Telegram-канал "Пермь 36,6", лед упал ей прямо на голову, от полученной травмы женщина скончалась на месте.

Однако на этом все не закончилось.

Когда прибыли силовики, которые начали оформлять протокол о гибели женщины из-за несчастного случая и осматривать место, на ее труп упала еще одна ледяная глыба. После этого тело погибшей оттащили подальше от крыши.

Также читайте В России депутаты продемонстрировали крайне нетрадиционный способ борьбы с гололедицей (видео)

Местное управление Следственного комитета по факту происшествия возбудило уголовное дело, а мэр Перми строго поругал жилищно-коммунальную компанию, которая должна была убирать лед. После этого коммунальщики пошли чистить крышу.

Напомним, ранее в российской столице Москве спасатели выловили из реки тело неизвестного мужчины. Течение несло его в направлении Красной площади.

Читайте также: