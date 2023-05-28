В России женщину задержали за чтение книги на украинском языке в самолете

Другие пассажиры заметили, что она читает книгу на украинском языке, поэтому "сдали" женщину в полицию.

В России задерживают людей за чтение книг на украинском языке. Историю 34-летней москвички Эллы, читавшей книгу на украинском языке в самолете, рассказывает российский Telegram-канал "Осторожно, новости".

Женщина летела авиарейсом "Москва — Владикавказ". Другие пассажиры заметили, что она читает книгу на украинском языке и донесли в полицию.

"Присутствующим в салоне самолета показалось, что Элла странно ведет себя: часто просит воду у бортпроводников, слишком регулярно пользуется уборной, а еще читает книгу на украинском языке. О подозрительной пассажирке доложили начальнику аэропорта, а тот – полицейским", – говорится в сообщении.

Во время приземления девушкой у трапа самолета уже ждали российские силовики. Эллу доставили в отдел для разбирательств. Во время обыска у нее были обнаружены украинские значки и стикеры на куртке, рюкзаке и телефоне. Женщине угрожать наказание за "дискредитацию ВС РФ".

Напомним, что весной этого года в Москве силовики задержали мужчину. На него пожаловались пассажиры, якобы увидевшие в его телефоне украинскую символику.

Ранее сообщалось, что в РФ директор школы написала донос из-за косичек ребенка "в цветах флага Украины".

Также сообщалось, что в Москве правоохранители доставили в отделение пятиклассницу из-за аватарки с желто-синими цветами, а также пришли в семью домой с обыском.

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