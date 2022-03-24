В России женщины перекрыли мост: требовали информацию о родственниках, которых отправили воевать в Украину

Родственники протестующих исчезли и не выходят на связь.
В Карачаево-Черкесии женщины перекрыли движение на мосту через реку, требуя информацию о своих детях и братьях, которых отправили воевать в Украину.
Об этом сообщает журналистское объединение ASTRA.
Как отмечается, 20 марта 6 женщин перекрыли проезжую часть на мосту через реку Хуса у станицы Зеленчукской КЧР. Протестующие остановили движение транспорта и потребовали у властей предоставить информацию об их родственниках, которые проходят военную службу по контракту.
Женщины заявили, что из воинской части, дислоцирующейся в станице Сторожева-2 Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, их родственников отправили на войну в Украину. Те исчезли и не выходят на связь.
Полиция задержала протестующих и составила 6 админпротоколов. Ими оказались 29-летняя Айшат Кипкеева, 29-летняя Альбина Гочияева, 55-летняя Асият Гочияева, 61-летняя Патия Байчорова, 35-летняя Фатима Кипкеева и 30-летняя Лилия Гочия.
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