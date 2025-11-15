В России женские консультации решили усилить попами

Священники РПЦ / © Associated Press

В российском городе Саратове священников РПЦ прикрепили к женским консультациям, «чтобы бороться с абортами». Попами-«комиссарами» в медицинских учреждениях будут 18 иереев и один иеромонах.

Соответствующий указ подписал митрополит Саратовский и Вольский Игнатий (Алексей Депутатов), сообщает издание Astra

В документе говорится, что российские попы в 17 женских консультациях и 2 перинатальных центрах Саратова будут не только отговаривать женщин от прерывания беременности, но и «духовно опекать» пациенток и медицинский персонал.

В конце октября Игнатий выступал в Саратовской областной думе и просил министра здравоохранения региона допустить священников в женские консультации, поскольку на спад рождаемости повлияли «деструктивные течения и западные идеи, пропаганда любых извращений».

Тем временем российские регионы продолжают принимать законы о запрете «склонения» к абортам под угрозой штрафов.

Как сообщают российские пропагандисты, такие нормы приняли уже 27 субъектов России. Среди них Санкт-Петербург, Калининградская, Белгородская, Кировская, Новгородская, Вологодская, Псковская, Тверская, Смоленская области и другие регионы.

Еще в десяти субъектах РФ этот вопрос либо обсуждался, либо соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении законодательных органов.

Напомним, в некоторых регионах России забеременевшие школьницы получают значительные финансовые выплаты за рождение и воспитание детей.